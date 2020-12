Sehen Sie im Video: Trump-Anwalt Rudy Giuliani positiv auf Corona getestet – kürzlich reiste er noch durchs Land.













Ein weiterer prominenter Corona-Fall in den USA: Der persönliche Anwalt von Donald Trump, der ehemalige New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani, ist nach Angaben des US-Präsidenten positiv auf das Coronavirus getestet worden. Trump wünschte dem 76-Jährigen Giuliani am Sonntag auf Twitter eine baldige Genesung. Eine Stellungnahme Giulianis selbst lag zunächst nicht vor. Rudy Giuliani spielt eine zentrale Rolle bei den zahlreichen Klagen des Wahlkampfteams von Trump. Hierbei geht es um Versuche, den Sieg des Demokraten Joe Biden bei der Präsidentenwahl am 3. November anzufechten. In diesem Zusammenhang reiste Giuliani auch in mehrere Bundesstaaten wie Michigan und Arizona.

