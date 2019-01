Die Hand zum Schwur erhoben, posieren diese Demokraten in Washington. Auch wenn diese Vereidigung nur für die Kameras gestellt ist - es ist ein feierlicher Moment. Denn nach acht Jahren haben die Demokraten am Donnerstag wieder die Mehrheit im US-Repräsentantenhaus übernommen. In der Sitzung der Kongresskammer wurde Nancy Pelosi zur neuen Vorsitzenden gewählt. Dabei musste die 78-Jährige erst von ihrer Enkelin daran erinnert werden, selbst ihre Stimme abzugeben. Die Mehrheit der Abgeordneten stimmte am Donnerstag für Pelosi. Die Demokratin aus Kalifornien ist damit zum zweiten Mal Sprecherin des Repräsentantenhauses, dem sie als erste Frau bereits von 2007 bis Anfang 2011 vorstand. Unter ihrer Führung werde der Kongress daran arbeiten, die Spaltung der Gesellschaft zu überwinden, sagte sie nach ihrer Wahl. "Unsere Nation befindet sich an einem historischen Punkt. Vor zwei Monaten haben die Amerikaner einen Neuanfang gefordert. Sie haben die Schönheit unserer Verfassung angerufen - unser System der "checks and balances", die Gewaltenteilung, die unsere Demokratie beschützt." Pelosi versprach einen transparenten, überparteilichen und einigenden Kongress. Als eine der ersten Amtshandlungen lud sie US-Präsident Donald Trump ein, am 29. Januar die alljährliche Rede zur Lage der Nation zu halten. Trump, der am Donnerstag spontan eine Pressekonferenz im Weißen Haus besuchte, gratulierte Pelosi zur Wahl. "Hoffentlich werden wir zusammenarbeiten", sagte er. Im Haushaltsstreit mit Trump ließen die Demokraten im Kongress aber erstmal die Muskeln spielen. Sie verabschiedeten wie erwartet ein Haushaltspaket, das die Lähmung großer Teile der Bundesbehörden beenden soll. Das Weiße Haus hatte bereits vor der Abstimmung angekündigt, dass Trump sein Veto als Präsident einlegen werde. Die Vorlage enthält nämlich nicht die von ihm geforderten fünf Milliarden Dollar für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko, sondern behandelt den Etat des Heimatschutzministeriums, unter den diese Ausgabe fällt, getrennt. Die Mehrheit in der zweiten Kammer des Kongresses, dem Senat, haben weiter die Republikaner. Deren Mehrheitsführer Mitch McConnell signalisierte, dass der Senat über den vom Repräsentantenhaus verabschiedeten Haushalt gar nicht erst abstimmen werde. Damit bleibt ein Ende des nun 13 Tage anhaltenden "Shutdown" vieler Bundesbehörden nicht in Sicht. Am Freitag will Trump erneut mit den Kongressführern beider Parteien zu Gesprächen zusammenkommen.