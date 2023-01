Die Republikaner haben es in drei Versuchen nicht geschafft, einen Vorsitzenden des Repräsentantenhauses zu bestimmen. Vor allem Trump-Anhänger rebellierten gegen den Kandidaten Kevin McCarthy. Jetzt erhält dieser Rückendeckung vom Ex-Präsidenten.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat alle Republikaner im Repräsentantenhaus in Washington dazu aufgerufen, den Kandidaten Kevin McCarthy zum neuen Vorsitzenden der Kongresskammer zu wählen. Trump lancierte den Appell am Mittwoch in Online-Medien, nachdem McCarthy am Vortag in drei Wahlrunden nicht die erforderliche einfache Mehrheit erhalten hatte, obwohl seine konservativen Republikaner die Mehrheit im Repräsentantenhaus haben.

Bis zu 20 Abgeordnete aus der eigenen Partei hatten am Dienstag in drei Wahlrunden gegen den 57 Jahre alten Abgeordneten aus Kalifornien votiert, weil er aus ihrer Sicht zu gemäßigt ist. Nach drei gescheiterten Abstimmungen hatte sich das Repräsentantenhaus auf Mittwoch vertagt.

Erst wenn der "Speaker of the House" – der drittwichtigste Repräsentant der US-Politik nach dem Präsidenten und der Vize-Präsidentin – gewählt ist, können die Abgeordneten vereidigt werden und ihre Arbeit aufnehmen. Das letzte Mal war 1923 mehr als eine Abstimmungsrunde nötig, um in der konstituierenden Sitzung der Kongresskammer einen Vorsitzenden zu wählen.