Sehen Sie im Video: In Sekunden versenkt – US-Luftwaffe testet neue Anti-Schiffs-Waffe.





















Golf von Mexiko Die U.S. Air Force hat erfolgreich eine neue Anti-Schiffs-Waffe getestet Eine Bombe des Projekts „Quicksink" versenkte Ende April ein großes Handelsschiff Das Projekt testet die Ausstattung herkömmlicher Bomben mit intelligenten Suchern Dadurch können Ziele in Bewegung anvisiert werden Die Waffen sollen günstiger als bisherigeTorpedos sein Schläge aus der Luft können zudem häufiger und über einen größeren Bereich ausgeführt werden

