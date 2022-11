Inzwischen gibt es einige Meldungen über Belästigungen und Einschüchterungen in Wahllokalen in North Carolina, wie aus einem ersten Bericht des staatlichen Wahlbüros hervorgeht. In New Hanover sollen Studenten angeblich belästigt worden sein, als sie von einem Wahllokal zum Unterricht gingen, und ein Beobachter soll einen Wahlbeamten "wütend" zur Rede gestellt haben, so die Behörde. In Columbus County sollen Wahlbeamte von einem Beobachter bedrängt worden sein, der den Wahlhelfern folgte und sie fotografierte oder filmte, heißt es. Weitere Vorwürfe lauten, dass Wähler am Straßenrand in Wake fotografiert wurden, während sie auf die Stimmabgabe warteten, und dass Wahlhelfer in Harnett angeblich "Wähler beim Kommen und Gehen filmten und die Wähler darüber informierten, dass sie gefilmt wurden", so der Bericht des Ausschusses.



Pat Gannon, eine Sprecherin der Behörde, erklärte gegenüber dem Sender NBC, dass es sich bei den Vorfällen um Einzelfälle handele, die von den Strafverfolgungsbehörden beobachtet würden. Das Justizministerium hatte zuvor angekündigt, am Wahltag in 24 Bundesstaaten vor Ort zu sein, um den Schutz der Wählerrechte zu gewährleisten.