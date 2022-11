Guten Tag, liebe stern-Leserinnen und -Leser,

es dürfte ein langer Wahltag und eine lange Wahlnacht werden in den USA. Bei den "Midterms" wird über die Mehrheitsverhältnisse in beiden Kongresskammern – dem Senat und dem Repräsentantenhaus – sowie über zahlreiche Gouverneursposten und andere wichtige Ämter entschieden. Die ersten Wahllokale an der US-Ostküste öffnen um 6.00 Uhr morgens (Ortszeit; 12.00 Uhr MEZ). Nach der Schließung der Wahllokale werden die großen TV-Sender in den USA am Abend (in Deutschland in der Nacht zu Mittwoch) die Sieger der einzelnen Rennen bekanntgeben. Wir halten Sie an dieser Stelle über alle aktuellen Entwicklungen zu den US-Zwischenwahlen auf dem Laufenden.