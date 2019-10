Die US-Demokraten treiben ihre Vorbereitungen für ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump voran. Sie legten am Dienstag im US-Repräsentantenhaus die nächsten formellen Schritte vor. Öffentliche Anhörungen und die Freigabe von Protokollen der unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefundenen Anhörungen sind dann zulässig. Das Gesetz könnte bereits in dieser Woche vom Parlament genehmigt werden. Damit könne das Weiße Haus das Fehlen eines Plenarbeschlusses nicht mehr als "grundlose" Ausrede nutzen, um die Untersuchung zu boykottieren, sagte die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Unterdessen hat mit US-Oberstleutnant Alexander Vindman zum ersten Mal ein offizieller Berater des Weißen Hauses Trump in dem Fall schwer belastet. Der in der Ukraine geborene US-Bürger ist der erste Zeuge, der bei dem im Zentrum der Ukraine-Affäre stehenden Gespräch vom 25. Juli zwischen Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj dabei war. "Ich war besorgt über den Anruf", hieß es in dem vorab verbreiteten Eingangsstatement von Vindman. "Ich hielt es nicht für richtig, von einer ausländischen Regierung zu verlangen, gegen einen US-Bürger zu ermitteln. Es habe die Gefahr bestanden, dass die nationale Sicherheit der USA untergraben werde.