Dieses kurze Wahlkampfvideo, das Donald Trumps Team auf Twitter postet, sorgt für mehr als nur Verwunderung. In dem 21-sekündigen Video ist Trumps Kopf über das Gesicht des Comic-Bösewichts Thanos montiert.

In der Marvel-Avengers-Reihe ist Thanos der Superschurke, der mit einem Schnipser die Hälfte aller Lebewesen des Universums auslöscht.

In Trumps Clip veschwinden an dieser Stelle eine Reihe demokratischer Spitzenpolitiker, darunter Nancy Pelosi und Jerold Nadler.

Dazu schreibt Trumps Wahlkampfteam:

„Die Demokraten können ihr Schein-Amtsenthebungverfahren so weit treiben, wie sie wollen. Päsident Trump ist unvermeidbar.“

In den Sozialen Medien löst das Video Unglauben bis Entsetzen aus. Der Erfinder der Thanos-Figur Jim Starlin schreibt auf Instagram:

„Diesem großen Dummkopf dabei zuzusehen, wie er meine Erfindung benutzt, um seinem kindischen Ego zu schmeicheln, hat sich für mich erst so angefühlt, als ob mir Gewalt angetan wurde. Dann wurde mir plötzlich klar, dass der Anführer meines Landes, also der Anführer der freien Welt, es gut findet, sich mit einem Massenmörder zu vergleichen. Wie krank ist das?“

Auch andere Nutzer sehen Parallelen zwischen dem US-Präsidenten und dem Marvel-Bösewicht Thanos.

Tweet





Trump mit Thanos zu vergleichen, ergibt so viel Sinn: Denkt mal nach – Bösewicht -will die ganze Macht für sich allein – würde die halbe Welt umbringen, um seinen Weg durchzusetzen – würde seine Kinder von einer Klippe werfen, um das zu bekommen, was er will.





Ob Trumps Wahlkampfteam die Social-Media-Offensive bis zum Ende durchgedacht hat, bleibt fraglich. Dieser Nutzer verweist auf das brutale Schicksal, das dem Schurken im Avengers-Film „Endgame“ erwartet:





Tweet

„Ich glaube nicht, dass Trumps Team klar ist, dass Thanos in Runde 1 seinen Kopf verliert und in Runde 2 vaporisiert wird.“





Es ist nicht das erste Mal, dass Trumps Kopf auf zweifelhaften Fotomontagen landet.

Zuletzt sorgte dieses photogeshoppte Bild von Trumps Kopf auf der Boxerlegende Rocky für Wirbel.

Offenbar will Trumps Wahlkampfteam Trump als unverwüstlich bzw. unvermeidbar darstellen – ob nun als Boxerlegende oder wie in dem aktuellen Fall als bösen Massenmörder.