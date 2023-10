Auswärtiges Amt: Deutsche unter den von der Hamas verschleppten Menschen +++ Frankreich bestätigt "tragischen Tod einer Landsfrau" +++ Scholz sichert Netanjahu Deutschlands Beistand zu +++ Die Entwicklungen nach dem Hamas-Überfall auf Israel im stern-Newsblog.

Nach dem überraschenden Überfall der Hamas am Samstagmorgen ist die Lage in Israel auch am Sonntag nicht unter Kontrolle. Die Islamisten greifen das Land vom Gazastreifen aus weiter massiv mit Raketen an. Auch in Israel selbst kämpft die Armee noch gegen eingedrungene palästinensische Terroristen. Zugleich setzt das Militär seine Luftschläge auf den Gazastreifen fort. Am Nachmittag rief Israels Sicherheitskabinett den Kriegszustand aus.

Die Ereignisse nach der Eskalation im Nahen Osten im stern-Newsblog:

Hamas erklärt Israel den Krieg Kapitel USA verlegen Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer Biden ordnet "zusätzliche Unterstützung" für Israel an Zahl der Toten in Israel steigt auf mindestens 700 Auswärtiges Amt geht von Deutschen unter von Hamas Verschleppten aus Israel bestätigt: Mindestens 100 Menschen bei Angriffen entführt Scholz sichert Netanjahu Deutschlands Beistand zu Israel meldet mehr als 600 Tote und mehr als hundert Geiseln Bundestag, Bellevue und Kanzleramt hissen Israel-Flagge Ranghohes Hamas-Mitglied bei Beschuss von Gaza getötet USA verlegen Kriegsschiffe ins östliche Mittelmeer Volker Königkrämer Die USA reagieren auf die brisante Lage in der Nahost-Region und verlegen den Flugzeugträger "USS Gerald R. Ford" und seine Begleitschiffe in das östliche Mittelmeer. Auch die Zahl der Kampfflugzeug-Staffeln in der Region werde aufgestockt, sagt US-Verteidigungsminister Lloyd Austin. Ihm zufolge werde Washington der israelischen Armee zusätzliche Ausrüstung und Munition zur Verfügung stellen. Eine erste Lieferung werde noch am Sonntag auf den Weg gebracht und in den kommenden Tagen in Israel eintreffen. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Volker Königkrämer Auch im Gazastreifen steigen die Opferzahlen. Bei israelischen Angriffen als Reaktion auf den Hamas-Überfall sind mindestens 413 Menschen getötet worden. 2300 Palästinenser seien zudem verletzt worden, teilt das Gesundheitsministerium in Gaza mit. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Volker Königkrämer Nach Angaben eines israelischen Diplomaten sind in Israel offenbar auch US-Bürger entführt worden. Es gebe nach seiner Kenntnis US-Bürger unter den im Süden Israels verschleppten Soldaten und Zivilisten, sagt der israelische Botschafter in den USA, Michael Herzog, dem TV-Sender CBS News. Er kenne aber keine Einzelheiten.



US-Außenminister Antony Blinken sagt im US-Fernsehen, seine Regierung prüfe Berichte, wonach sich unter den Todesopfern des Hamas-Angriffes und unter den Entführten auch US-Bürger befinden. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Volker Königkrämer Israels Präsident Izchak Herzog macht den Iran für den Großangriff der Hamas mitverantwortlich. Die "unverzeihliche Sünde" sei nicht nur "von einer mörderischen Terrororganisation angeführt" worden, "sondern auch von einer bösen Achse, deren Basis im Iran liegt", sagt er in einer Ansprache an die Nation. Irans Stellvertreter arbeiteten unermüdlich daran, Israel zu zersetzen.



Herzog schwört die Menschen auf eine lange Dauer der Kampfhandlungen ein. "Ein solcher Krieg endet nicht im Handumdrehen." Es stünden schwierige Tage bevor. "Wir führen Krieg um unser Zuhause", sagt Herzog weiter. "Der Staat Israel wird auch dieses Mal gewinnen. Wir haben keine andere Wahl." Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Biden ordnet "zusätzliche Unterstützung" für Israel an Moritz Dickentmann Die USA wollen ihre Unterstützung für ihren Verbündeten Israel ausweiten. US-Präsident Joe Biden habe "zusätzliche Unterstützung für Israel angesichts dieses beispiellosen terroristischen Angriffs der Hamas angeordnet", teilt das Weiße Haus in Washington mit. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Zahl der Toten in Israel steigt auf mindestens 700 Moritz Dickentmann Die Zahl der Todesopfer in Israel steigt weiter an: Wie mehrere israelische Medien unter Berufung auf medizinische Kreise berichten, haben beim Angriff der Hamas mindestens 700 Menschen ihr Leben verloren. Nach jüngsten Angaben des Gesundheitsministeriums wurden mindestens 2243 Menschen verletzt. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Moritz Dickentmann Der britische Premierminister Rishi Sunak hat Israel nach den tödlichen Angriffen erneut Solidarität zugesagt. Der 43-Jährige habe am Sonntagnachmittag mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu telefoniert, teilt eine Regierungssprecherin in London mit. Sunak habe Netanjahu jegliche Unterstützung angeboten, die Israel benötige. "Er hat bekräftigt, dass das Vereinigte Königreich klar an der Seite Israels steht gegen diese Terrorakte", heißt es in der Mitteilung.



Sunak habe auch auf die diplomatischen Bemühungen Großbritanniens hingewiesen, mit denen sichergestellt werden solle, dass "die Welt mit einer Stimme" gegen die entsetzlichen Anschläge spreche. Zudem habe er betont, sich dafür einzusetzen, dass sich die jüdischen Gemeinden in Großbritannien zu jeder Zeit sicher fühlten.

Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Moritz Dickentmann Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich am Nachmittag zu den Attacken der islamistischen Hamas auf Israel geäußert. Seine komplette Rede können Sie sich in diesem Video noch einmal ansehen: Scholz: "Akzeptieren nicht, wenn Attacken gegen Israel auf unseren Straßen gefeiert werden" Am Sonntagnachmittag hat sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu den Attacken auf Israel geäußert. Er verurteilte die "barbarischen Taten" und äußerte sich auch zu Feiern auf deutschen Straßen. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Moritz Dickentmann Das für Samstag geplante Gastspiel der deutschen Handballerinnen in Tel Aviv findet wegen der angespannten Lage in Israel nicht statt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest, wie der Deutsche Handball-Bund (DHB) nach Absprache mit dem europäischen Verband EHF mitteilt. Auch das für Mittwoch angesetzte Spiel des israelischen Teams in Slowenien wird demnach nicht ausgetragen. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Moritz Dickentmann Nach Armeeangaben befinden sich weiterhin Hamas-Kämpfer auf israelischem Staatsgebiet. "Wir verstärken unsere Kräfte vor allem in der Nähe des Gazastreifens und säubern das Gebiet", sagt der Sprecher der israelischen Armee, Daniel Hagari. "Der Feind ist immer noch auf (israelischem) Boden." Die Armee habe bislang 800 Ziele im Gazastreifen angegriffen, fügt Hagari hinzu. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Moritz Dickentmann Nach Angaben aus Paris ist beim Angriff der Hamas auch eine Französin getötet worden. Eine Sprecherin des französischen Außenministeriums bestätigt den "tragischen Tod einer Landsfrau in Israel im Kontext der terroristischen Angriffe". Zu mehreren weiteren französischen Staatsbürgern in Israel konnte demnach noch kein Kontakt hergestellt werden. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Moritz Dickentmann Bulgarien hat 90 Staatsbürger mit dem Regierungsflugzeug aus Israel ausgeflogen. Der von Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv gestartete Flieger vom Typ Airbus landete kurz vor 18.00 Uhr Ortszeit (17.00 Uhr MESZ) in Sofia, wie die amtliche Nachrichtenagentur BTA berichtet. Unterdessen kommt im Ministerrat in Sofia das nationale Anti-Terrorismus-Amt zu einer Sitzung zusammen, um die Bedrohung für das südöstliche EU-Land infolge der Nahost-Krise zu erörtern. Link Link kopieren Facebook Share on facebook Twitter Share on twitter E-Mail Share via Email Schließen Teilen Mehr laden Tickaroo Live Blog Software