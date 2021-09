Sehen Sie im Video: US-Präsident Biden ruft am 20. Jahrestag der 9/11-Anschläge zu nationaler Einheit auf.









Vor 20 Jahren, am 11. September 2001 hat sich durch die Anschläge auf das World Trade Center in New York die Welt verändert. Zum runden Jahrestag der Angriffe hat US-Präsident Joe Biden die USA in einer Videobotschaft zur nationalen Einheit aufgerufen. "Einigkeit macht uns zu dem, was wir sind. Amerika von seiner besten Seite. Für mich ist das die zentrale Lektion des 11. September." Im Angesicht der Not hätten die Amerikaner zusammengestanden. Das sagte Biden in einer im Weißen Haus aufgezeichneten Ansprache. Sie wurde vom Präsidialamt am Vorabend der Feierlichkeiten veröffentlicht. Biden würdigte die bei den Anschlägen Getöteten und Verletzten sowie die Feuerwehrleute, Krankenschwestern und vielen anderen Helfer, die bei ihren Rettungseinsätzen ihr Leben riskiert oder verloren haben. Am 11. September 2001 hatten radikal-islamische Attentäter vier Verkehrsflugzeuge entführt. Zwei Maschinen wurden in das World Trade Center in New York gesteuert. Die Doppeltürme des Gebäudes stürzten darauf ein. Insgesamt kamen 2977 Menschen ums Leben. Tausende wurden verletzt. Der Präsident will heute die drei damaligen Tatorte besuchen: Erst den Ground Zero in New York, dann die Absturzstelle des vierten entführten Flugzeugs bei Shanksville im Bundesstaat Pennsylvania und schließlich das Pentagon bei Washington.

