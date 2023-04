Den größten Teil der Einnahmen der Bidens machte den Angaben zufolge das Präsidentschaftsgehalt in Höhe von 400.000 Dollar aus, das der US-Kongress festsetzt

Spätestens seit Donald Trumps Geheimniskrämerei rund um seine Steuerunterlagen ist das präsidiale Einkommen in den USA ein Politikum. Nun haben sowohl das Ehepaar Biden als auch Vizepräsidentin Kamala Harris und ihr Gatte die Unterlagen für 2022 eingereicht.

US-Präsident Joe Biden hat seine Steuererklärungen für das Jahr 2022 veröffentlicht. Demnach hatte das Ehepaar Biden im vergangenen Jahr ein zu versteuerndes Einkommen von 534.912 US-Dollar (rund 488.000 Euro).

Joe Biden verdient 400.000 Dollar als US-Präsident

Auf ihr Einkommen zahlten die Bidens knapp 170.000 Dollar Steuern. Vor steuerwirksamen Abschreibungen lag das Einkommen des Ehepaars laut dem Dokument bei knapp 580.000 Dollar. Den größten Teil der Einnahmen der Bidens machte den Angaben zufolge das Präsidentschaftsgehalt in Höhe von 400.000 Dollar aus, das der US-Kongress festsetzt. Auf seine Einkünfte zahlte das Paar 24,6 Prozent Steuern an die Bundesbehörden, also 137.658 Dollar.

Die First Lady Jill Biden, die am Northern Virginia Community College lehrt und damit die erste US-Präsidentengattin mit einem Job außerhalb des Weißen Hauses ist, verdiente damit 82.335 Dollar.

In der Aufstellung werden gut 20.000 Dollar an Spenden für wohltätige Zwecke aufgeführt. Die größte Spende in Höhe von 5000 Dollar ging an die nach Joe Bidens verstorbenem Sohn benannte Beau Biden Foundation, die gegen Kindesmissbrauch kämpft.

Am Dienstag machten auch Bidens Stellvertreterin Kamala Harris und deren Mann Doug Emhoff ihre Einkünfte öffentlich. 2022 verdienten sie demnach 456.918 Dollar brutto und zahlten 93.570 Dollar Steuern an die Bundesbehörden und gut 17.000 Dollar in ihrem Heimat-Bundesstaat Kalifornien.

Donald Trump wehrte sich gegen Herausgabe seiner Steuerunterlagen – bis vor das Oberste Gericht

Die Steuererklärung von US-Präsidenten ist spätestens seit Bidens Amtsvorgänger Donald Trump ein Politikum. Jahrelang hatte sich Trump gegen die Herausgabe seiner Steuererunterlagen gewehrt und war sogar bis vor den Obersten Gerichtshof der USA gezogen, um eine Herausgabe zu verhindern. Am Ende unterlag er jedoch und der Haushaltsausschuss des Repräsentantenhauses veröffentlichte Trumps Steuererklärungen der Jahre 2015 bis 2020. Demnach machte Trump teilweise Verluste und Gewinne in zweistelliger Millionenhöhe. In einigen Jahren zahlte er laut den Unterlagen nur wenig bis gar keine Steuern. Der Immobilienunternehmer Trump hatte stets versucht, sich als erfolgreicher Geschäftsmann darzustellen. Die Steuererklärungen offenbaren jedoch massive Defizite.

Das Thema Steuern ist für Trump ein wunder Punkt. Erst vergangene Woche wurde er in New York von der Staatsanwaltschaft zu seinen Geschäftspraktiken befragt. Ihm, dem nach ihm benannten Unternehmen und seinen drei Kindern Donald Junior, Eric und Ivanka wird vorgeworfen, Vermögenswerte je nach Bedarf größer oder kleiner dargestellt zu haben, unter anderem um weniger Steuern zu zahlen.

Wegen seiner erneuten Präsidentschaftskandidatur legte Trump Ende März aber seine Finanzen offen. Demnach verdiente er mehr als fünf Millionen Dollar mit Auftritten als Redner. Seine digitale Sammelkartenserie, die ihn in verschiedenen Posen, darunter als Cowboy, Astronaut und Kampfpilot, zeigen, brachten ihm demnach zwischen 100.000 und einer Million Dollar ein.