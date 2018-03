US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, ab kommender Woche Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte zu verhängen. Für Stahl werde der Zoll bei 25 Prozent, für Aluminium bei zehn Prozent liegen, sagte Trump am Donnerstag bei einem Treffen mit Branchenmanagern in Washington. Er werde die heimische Stahl- und Aluminiumindustrie wieder aufbauen. Diese sei seit Jahrzehnten von anderen Ländern unfair behandelt worden, sagte er den anwesenden Managern. "Wir sehen uns wahrscheinlich irgendwann nächste Woche. Wir werden es unterschreiben und sie werden zum ersten Mal seit langer Zeit einen Schutz haben. Sie müssen ihre Industrie wieder wachsen lassen. Das ist alles, was ich will. Sie müssen ihre Industrien wieder wachsen lassen." Wegen weltweiter Überkapazitäten im Stahlsektor schwelt seit Jahren ein Streit zwischen den USA, der EU und China. Trump hatte wiederholt klar gemacht, er könnte gegen Stahl- und Aluminium-Importe vorgehen, indem er Zölle auf Einfuhren aus China und anderen Ländern erhebe. An der Wall Street schürte Trumps Ankündigung die Angst vor weitreichenden Handelskonflikten. Die US-Börsenbarometer rutschten deutlich ab. Die Aktien amerikanischer Stahlunternehmen legten dagegen kräftig zu. Die Kurse von europäischen Rivalen brachen ein.