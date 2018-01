US-Präsident Donald Trump hat mit einem Tweet zur Sicherheit in der US-Luftfahrt Spott und Sarkasmus geerntet. "Seit meiner Amtseinführung war ich sehr rigide bei der kommerziellen Luftfahrt", twitterte er. "Die gute Nachricht: Es gab 2017 null Todesfälle, wie gerade berichtet wurde. Das beste und sicherste Jahr seit der Aufzeichnung!"

Tatsächlich gab es in den USA keine Toten bei Unglücken mit größeren Flugzeugen. Was genau Trump damit zu tun hat, fragen sich allerdings nicht nur Twitter-User. "Was genau hast Du getan, was andere versäumt haben, um den Himmel sicherer zu machen? Sag es uns!", twittert "John Miller". Andere reagieren mit Sarkasmus und fragen sich, wofür Donald Trump sonst noch die Lorbeeren einheimsen möchte: Süßere Tierbabys? Keine Gasexplosion im eigenen Haus? Die lustigsten und bösesten Tweets zu Donald Trumps Eigenlob.