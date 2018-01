US-Präsident Donald Trump hat in seiner ersten Rede zur Lage der Nation Republikaner und Demokraten zur Zusammenarbeit aufgefordert. "Heute Abend rufe ich alle von uns auf, Differenzen zu beenden, eine gemeinsame Grundlage zu suchen, und die Einheit zu erreichen, die wir benötigen, um Ergebnisse für die Menschen zu liefern, die uns gewählt haben." Trump verwies zudem auf die gute konjunkturelle Verfassung der USA. Die Wirtschaft lege zu und an den Aktienmärkten gebe es Rekorde. "Seit der Präsidentschafts-Wahl sind 2,4 Millionen Arbeitsplätze in den USA entstanden. Darunter 200.000 neue Jobs allein im verarbeitenden Gewerbe. Nach Jahren stagnierender Löhne sehen wir nun steigende Löhne." Trump fordert den Kongress auf, die Grundlage dafür zu schaffen, dass mindestens 1,5 Billionen Dollar in neue Infrastruktur-Projekte investiert werden können. Auch die Privatwirtschaft solle sich an den Projekten beteiligen. Um bei der Infrastruktur voranzukommen, müssten gesetzliche Vorschriften gelockert werden.