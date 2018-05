US-Präsident Donald Trump hat den für den 12. Juni in Singapur geplanten Gipfel mit Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un abgesagt. Trump schrieb in einem am Donnerstag veröffentlichten Brief an Kim, ein solches Treffen sei gegenwärtig nicht angemessen. Er begründete den Schritt mit zuletzt von Kim gezeigten "offenen Feindseligkeiten". Er freue sich aber darauf, Kim eines Tages zu treffen. Trump bedauerte in dem Brief, mit der Absage sei eine großartige Gelegenheit für dauerhaften Frieden für die Welt und Nordkorea verloren gegangen. Kim solle aber nicht zögern und sich schriftlich oder per Telefon bei Trump melden, falls er seine Meinung über das Gipfeltreffen ändere. Nordkorea hatte im Vorfeld mit einer Absage des Treffens gedroht und erklärt, es sei notfalls auch auf einen atomaren Konflikt mit den USA vorbereitet. Trumps Absage kam nur kurz nach Meldungen, dass Nordkorea am Donnerstag einen Tunnel auf dem Atomtestgelände Punggye Ri unbrauchbar gemacht habe. Allerdings wirft der isolierte Staat den USA vor, einseitig auf den Verzicht auf Atomwaffen in Nordkorea zu pochen. Das US-Präsidialamt erklärte, die Kanäle für Gespräche mit Nordkorea blieben offen. Zuerst müsse die Führung in Pjöngjang aber ihre Wortwahl ändern. Es gebe immer noch Hoffnung auf Frieden.