Eine Krankenversicherung für alle war US-Präsident Donald Trump schon immer ein Dorn im Auge. Nachdem sein Vorgänger Barack Obama sein Programm "Obamacare" auf den Weg gebracht hatte, kassierte Trump diese Krankenversicherung nach seiner Amtsübernahme wieder ein. Nun versuchen führende Demokraten wie Nancy Pelosi und Chuck Schumer sowie der Parteilose Bernie Sanders eine neue Krankenversicherung durchzusetzen: "Medicare for all" - zu deutsch: Gesundheitsversorgung für alle. Doch nun schickt US-Präsident Donald trump dagegen eine deutliche Botschaft per Video aus dem Weißen Haus: "'Medicare for all' ist eine absolute Lüge. Die Demokraten treiben eine völlige Übernahme der Gesundheitsversorgung voran und ich sage Ihnen, das ist die schlechteste Sache, die Ihnen und Ihrer Familie jemals passieren kann. Nancy Pelosi, Chuck Schumer und Bernie Sanders machen Druck, um das zu schaffen. Ihre Steuerlast wird sich verdoppeln oder sogar verdreifachen und selbst das wird nicht ausreichen, um für die Krankenversicherung aufzukommen. Das wird ein Desaster für unser Land, es wird unser Land in ein Venezuela verwandeln. Aber das wird nicht passieren, weil ich das niemals zulasse." Die USA haben das teuerste Gesundheitssystem der Welt, allerdings geht ein Viertel der Kosten nicht in die Patientenversorgung, sondern an Manager von Pharmafirmen und Krankenhaus-Konzernen, berichtet die "New York Times". Die US-Demokraten wollen eine Krankenversicherung nach dem Vorbild Kanadas, wo 98 Prozent der Gesundheitskosten tatsächlich in die Versorgung von Patienten fließen. Es geht ihnen also eher um eine Umverteilung der Gesundheitskosten weg von wenigen, großen Profiteuren aus der Pharma-Industrie, hinzu vielen US-Amerikanern, die sich eine Krankenversicherung leisten können. Doch dagegen wehren sich Trump und die Republikaner mit allen rhetorischen Mitteln.