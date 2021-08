Sehen Sie im Video: US-Präsident Joe Biden droht Kabul-Attentätern mit Vergeltung.









US-Präsident Joe Biden hat nach den tödlichen Anschlägen in der afghanischen Hauptstadt Kabul Vergeltung angekündigt. Biden sagte, er habe die US-Streitkräfte angewiesen, Pläne für Angriffe gegen den regionalen IS-Ableger auszuarbeiten, der für den Doppelanschlag am Donnerstag vor dem Flughafen von Kabul verantwortlich gemacht wird. Bei dem Anschlag waren mindestens 85 Menschen getötet worden, darunter 13 US-Soldaten: "Diejenigen, die diesen Anschlag verübt haben, sowie alle, die Amerika Schaden zufügen wollen, sollen Folgendes wissen. Wir werden nicht verzeihen. Wir werden nicht vergessen. Wir werden euch jagen und euch bezahlen lassen. Ich werde unsere Interessen und unser Volk mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln verteidigen." Es war das erste Mal seit Februar 2020, dass in Afghanistan US-Soldaten getötet wurden. Biden bezeichnete sie als Helden: "Diese amerikanischen Militärangehörigen, die ihr Leben geopfert haben - es ist ein überstrapaziertes Wort, aber hier ist es völlig angemessen - waren Helden. Helden, die sich in einer gefährlichen, selbstlosen Mission engagieren, um das Leben anderer zu retten. Sie sind Teil einer Luftbrücke wie es sie in der Geschichte noch nie gegeben hat. Mehr als 100.000 amerikanische Bürger, amerikanische Partner, Afghanen, die uns geholfen haben, und andere wurden in den letzten 11 Tagen in Sicherheit gebracht." In seiner Ansprache bekräftigte Biden zudem, der laufende Evakuierungseinsatz zur Rettung von US-Bürgern und afghanischen Ortskräften werde fortgesetzt. Die USA würden sich nicht von Terroristen abschrecken lassen. Die USA wollen den Militäreinsatz bis zum 31. August - dem kommenden Dienstag - beenden und bis dahin möglichst viele Menschen außer Landes bringen.

