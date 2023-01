Kevin McCarthy, der Sprachlose

Eigentlich könnte einem Kevin McCarthy, Hauptdarsteller in diesem Drama, das als Hollywoodfilm sicherlich eine Goldene Himbeeren verdiente, wirklich leid tun. Muss er aber nicht. Denn der 57-jährige Fraktionsführer der Republikaner hat sich selbst in diese bislang ausweglose, vor allem aber hochpeinliche Situation gebracht.

Seit 100 Jahren ist es keinem Kandidaten mehr gelungen, die nötige Mehrheit für den Posten des Sprechers im ersten Wahlgang zu verfehlen. Das Amt gilt nach dem des Präsidenten und seines Vizes als drittmächtigste Rolle in der US-Politik. McCarthy hatte sich, wie so viele Parteikollegen der Mitte, unter der Präsidentschaft von Donald Trump als lupenreiner Opportunist offenbart. Damit hat McCarthy ebenjene Erzkonservativen, die ihm nun das Leben schwer machen, die Steilvorlage für ihr jetziges Verhalten geliefert.

Ob und wie der Kalifornier aus der Nummer herauskommt, ist derzeit völlig unklar. Sein Ruf wird sich aber mit Sicherheit nicht mehr erholen.

Mehr