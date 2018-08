Waffen aus dem 3D-Drucker. Technisch ist das schon lange möglich. Doch darüber, ob man die Baupläne für solche Waffen auch öffentlich zugänglich machen soll, wird in den USA derzeit gestritten. Am Dienstag hat ein US-Richter die Veröffentlichung der Pläne gestoppt. Der Richter aus Seattle begründete seine Entscheidung damit, dass die Verbreitung der Pläne US-Bürgern irreparablen Schaden zufügen könnte. Damit stellte er sich gegen eine Einigung zwischen der US-Regierung mit einem Unternehmen aus Texas, welches die Pläne am Mittwoch ins Internet stellen wollte. Mehrere Bundesstaaten hatten dagegen geklagt. Am Dienstag waren mehrere demokratische Senatoren an die Öffentlichkeit gegangen, um ihre Bedenken zum Ausdruck zu bringen. So auch Senator Ed Markey aus Massachusetts: "Diese Waffen zum Runterlanden sind auch für diejenigen zugänglich, die bei einer Überprüfung durchfallen würden. Das ist die absolute Hintertür für Waffen. Warum sollte man sie kaufen, wenn man sich auch drucken kann? Man kann diese Waffen auch nicht zurückverfolgen. Sie werden keine Seriennummer oder sonst eine Kennzeichnung haben." Derartige "Geisterwaffen" könnten eine Gefahr für die weltweite Sicherheit darstellen, so die Kritiker. Einige Waffenanhänger führen dagegen an, dass die Technik teuer und die Waffen unzuverlässig seien. Die Sorgen seien deswegen überzogen. US-Präsident Donald Trump äußerte sich über Twitter: Er habe mit der Waffenlobby NRA gesprochen und glaube nicht, dass der Verkauf von Plastik-Waffen sinnvoll sei.