Am Dienstag muss Ex-Präsident Donald Trump erstmals vor einem Bundesgericht erscheinen. Er wird in 37 Punkten angeklagt

US-Verfassungsrechtler: "Was Trump getan hat, erwartet man sonst von Verrätern"

von Marc Etzold Die Vorwürfe gegen Donald Trump könnten zu einem Schuldspruch führen, erklärt Michael Gerhardt, Verfassungsrechtler an University of North Carolina, im stern-Interview. Doch der Ex-Präsident dürfte versuchen, sich über die Zeit zu retten.

Donald Trump wird in 37 Punkten angeklagt. Welcher wird für ihn am gefährlichsten?

Michael Gerhardt: Sie sind alle sehr gefährlich, aber einer besonders. Der frühere Präsident hielt Dokumente zurück, die die nationale Sicherheit betreffen. Trump hat hierfür keine wirkliche Verteidigung.

Warum hat er keine?

Trump wusste, dass die Dokumente in seinem Besitz sind. Er kann sich also nicht darauf berufen, einen Fehler gemacht zu haben. Er wollte die Dokumente sogar freigeben, konnte das aber nicht mehr. Er wusste, dass sie weiterhin unter Geheimhaltung stehen. Er hat zudem die Untersuchungen des Justizministeriums und des Nationalarchivs behindert. Diese Dinge geschahen bewusst und vorsätzlich. All das ist sehr gefährlich für ihn.