Im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Demokraten kann Joe Biden seinen Vorsprung vor seinem größten Rivalen Bernie Sanders immer weiter ausbauen. Den Prognosen zufolge siegte Biden in drei weiteren US-Bundesstaaten, nachdem er bereits die Vorwahlen in 16 Bundesstaaten gewonnen hatte. Laut ersten Prognosen setzte sich Biden im wichtigen Staat Florida deutlich gegen den linksgerichteten Rivalen Bernie Sanders durch. Das meldeten mehrere Fernsehsender übereinstimmend. Schätzungen zufolge lag Biden rund 40 Punkte vor Sanders. Florida ist einer der wichtigen sogenannten Swing States, in denen US-Wahlen entschieden werden. Auch Hochrechnungen für die Bundesstaaten Illinois und Arizona sehen Biden klar vor Sanders. Am Dienstag warb Biden auch um die Unterstützung der Sanders-Wähler: "Ich will besonders den jungen Wählern, die von Senator Sanders begeistert sind, sagen. Ich höre euch, ich weiß worum es geht. Ich weiß, was getan werden muss. Mein Ziel ist es, als Präsidentschaftskandidat die Partei und die Nation zu vereinen. In diesen Momenten wird uns klar, dass wir die politischen Überzeugungen beiseitelegen und gemeinsam als Amerikaner auftreten müssen. Dem Coronavirus ist es egal, ob man Demokrat oder Republikaner ist." Mit den jüngsten Vorwahlergebnissen, dürfte der Druck auf Sanders weiter zunehmen, als Kandidat aus dem Wahlkampf auszusteigen. Auch in Ohio sollte am Dienstag abgestimmt werden. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus ordnete die Gesundheitsbehörde kurzfristig an, die Wahllokale dort geschlossen zu halten.