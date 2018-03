"Eure Zeit läuft ab. Der Countdown beginnt jetzt." Das Gesicht der US-Waffenlobby sorgt wieder für Schlagzeilen. Dana Loesch wirbt für ihre neue Serie auf "NRA TV" – einem Propagandakanal der Waffenunterstützer. Der Sender beschreibt die USA als ein raues Land, voller Bedrohungen, überflutet mit gefährlichen Ausländern, Menschenhändlern und IS-Anhängern. Und natürlich: eine "verlogene" Presse.

"Wir haben genug von Lügen, Scheinheiligkeit, Arroganz, Hass, Belanglosigkeit, Fake News. Wir haben genug von eurer Agenda, den Willen und die individuelle Freiheit der Wähler in Amerika zu untergraben." Die Waffenlobby postet den Werbeclip am Tag der Oscar-Verleihung. Viele Hollywoodstars sind bekannt für ihre kritischen Äußerungen gegenüber der NRA. Das Timing der Veröffentlichung hat eine eindeutige Botschaft: "An jedes verlogene Mitglied der Medien; an jeden Hollywood-Angebe; an die 'vorbildlichen' Sportler, die ihre Redefreiheit ausnutzen, um die Bedeutung unserer Flagge zu untergraben; an die Politiker, die lieber Amerika in Flammen sehen würden, als ihre Macht verlieren würden; an die Moderatoren der Spätprogramme, die glauben, ihre Meinung zählt am meisten; an Menschen wie Joy-Ann Reid, Morning Joe (Fernsehmoderator, Anm. d. Red.), Mika (Fernsehmoderatorin, Anm. d. Red.); an die, die ehrlicher Berichterstattung mit Parteilichkeit schaden; an die, die Einseitigkeit und Propaganda zu CNN, The Washington Post und The New York Times bringen: Eure Zeit läuft ab. Der Countdown beginnt jetzt."