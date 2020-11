Ungewöhnlicher Verkehr auf einer Vorfahrtsstraße in Jackson, US-Bundesstaat Ohio. Dort filmen Autofahrer, wie eine Gruppe Amische in ihren schwarzen Einspännern an einer Parade für US-Präsident Donald Trump teilnehmen. Mit ihren 1-PS-Gefährten legen sie dabei ein erstaunliches Tempo an den Tag. Das Video ist erst auf TikTok und dann auf Twitter online gegangen. Allein auf Twitter wurde es bislang mehr als sechs Millionen Mal angeschaut. Offenbar ist das kurze Video mit den Amish für viele Twitter-Nutzer so ungewöhnlich, dass sie es sich gerne anschauen.