Sehen Sie im Video: Eskalation in US-Wahlnacht – Demonstranten rangeln bei Ausschreitungen in Washington.





Die Emotionen um die Präsidentschaftswahl in den USA kochen hoch.





Es kommt zu Ausschreitungen zwischen Demonstranten und der Polizei am Black-Lives-Matter-Plaza in der Nähe vom Weißen Haus.





Mehrere Männer sollen laut lokaler Medien festgenommen worden sein.





Polizisten auf Fahrrädern versuchen, eine Barriere zwischen den Festgenommenen und den Demonstranten zu schaffen.





Trump-Unterstützer und Demonstranten aus dem linken Spektrum sowie der Black-Lives-Matter-Bewegung geraten immer wieder aneinander. Handgreifliche Auseinandersetzungen sind die Folge.





Wegen der aufgeheizten Stimmung im Wahlkampf war schon vor dem Wahltag über Gewaltausbrüche spekuliert worden.





Das Weiße Haus wurde vorsorglich mit Barrieren abgesichert.

