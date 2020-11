Trumps Aussagen im Video: "Wenn Sie die illegalen Stimmen zählen, könnten sie uns den Sieg stehlen"









US-Präsident Donald Trump hat in einer Ansprache am Donnerstagabend von Wahlbetrug im großen Stil gesprochen, ohne dafür Belege vorzulegen: "Wenn Sie die legalen Stimmen zählen, gewinnen wir locker. Wenn Sie die illegalen Stimmen zählen, könnten Sie versuchen, uns den Sieg zu stehlen. Wenn Sie die Stimmen zählen, die zu spät reinkamen, wir schauen uns das ganz genau an. Viele Stimmen kamen zu spät an." "Sie waren wissentlich falsch. Da waren Zahlen, die waren lächerlich und jeder wusste es zu der Zeit. Es gab keine blaue Welle, wie sie es vorausgesagt hatten. Das war falsch, das wurde behauptet, um uns zu unterdrücken. In Wirklichkeit gab es eine rote Welle." Trump und sein demokratischer Herausforderer Joe Biden lagen zuletzt noch immer so nah beieinander, dass weiter kein Sieger der Präsidentenwahl vom Dienstag feststand. Allerdings schmolz nach Angaben großer US-Sender Trumps Vorsprung bei der noch laufenden Zählung in einigen wichtigen Bundesstaaten wie Pennsylvania. Experten machten dafür die Auszählung der Briefwahlstimmen verantwortlich. Joe Biden sagte am Donnerstag: "Es ist der Wille der Wähler, und von niemand anderem, zu bestimmen, wer Präsident der Vereinigten Staaten wird. Jede Stimme muss gezählt werden." "Demokratie ist manchmal chaotisch. Sie erfordert manchmal ein bisschen Geduld. Aber diese Geduld wurde seit über 240 Jahren belohnt mit einem Regierungssystem, wegen dem uns die ganze Welt beneidet." "Wir haben keine Zweifel daran, dass Senatorin Harris und ich am Ende gewinnen. Also rufe ich jeden dazu auf, ruhig zu bleiben, bleiben Sie ruhig." In einer Reuters/Ipsos-Umfrage geben 16 Prozent der US-Bürger an, sie glaubten der Erklärung von Trump, dass er die Wahl gewonnen hat. Unter Republikanern beträgt der Anteil 30 Prozent, unter Demokraten sieben Prozent. Die große Mehrheit lehnt demnach die umstrittene Erklärung ab.

Mehr