Die Zeit der Umfragen und Spekulationen ist vorbei. Der Election Day soll die Frage beantworten: Donald Trump oder Joe Biden? Wann schließen die ersten Wahllokale? Wann gibt es erste Resultate? Ein Fahrplan durch die lange US-Wahlnacht.

Donald Trump oder Joe Biden? Bleibt Trump im Weißen Haus? Oder wird Biden der 46. Präsident in der US-Geschichte? Schaffen es die Demokraten, die Mehrheit im US-Senat zu übernehmen - und damit beide Häuser im Kongress zu kontrollieren? Oder können die Republikaner den Angriff abwehren? Das sind die wesentlichen Fragen, die an diesem Dienstag, 3. November, dem Tag der Präsidentschaftswahl, beantwortet werden sollen.

Wohl noch nie war allerdings im Vorhinein so ungewiss, ob der Wahlsieger am Ende des Wahltags tatsächlich feststehen wird. Amtsinhaber Donald Trump stellt die Briefwahl infrage, die wegen der Coronakrise so häufig genutzt wurde wie nie zuvor. Und er hat mehrfach angedeutet, eine Niederlage nicht zu akzeptieren. Eine brisante Ausgangslage, die diese Präsidentschaftswahl besonders bedeutend und spannend macht.

US-Wahl 2020 - der Fahrplan durch die Nacht

Doch zunächst wird gewählt. Traditionell macht das Dorf Dixville Nocht in New Hampshire den Anfang. Die derzeit zwölf Einwohner wählen gleich um 0.00 Uhr am Wahltag (6.00 Uhr MEZ). Das Ergebnis wird wenig später veröffentlicht, noch bevor in den meisten Staaten die Wahllokale überhaupt geöffnet haben. Die ersten Wahllokale schließen an der Ostküste am Mittwoch, 1.00 Uhr unserer Zeit. Die Bekanntgabe der Ergebnisse erstreckt sich über die gesamte Nacht. Die TV-Stationen werden rasch nach Schließen der Wahllokale Projektionen und Hochrechnungen präsentieren können. Die Auszählung dürfte in manchen Staaten sehr viel länger dauern.

Und so geht es durch die Wahlnacht:

1.00 Uhr MEZ: Georgia im Fokus

In Vermont , Virginia , South Carolina , Indiana , Kentucky und Georgia schließen die Wahllokale.

, , , , und schließen die Wahllokale. Trump gewinnt mit großer Sicherheit South Carolina, Indiana, Kentucky und damit 28 Wahlleute .

mit großer Sicherheit South Carolina, Indiana, Kentucky und damit . Biden gewinnt mit großer Sicherheit Vermont und Virginia und damit 16 Wahlleute .

mit großer Sicherheit Vermont und Virginia und damit . Offen ist das Rennen in Georgia. Hier geht es um 16 Wahlleute. Biden liegt in den Umfragen zwar knapp vorne, aber deutlich innerhalb der Fehlertoleranzen. Es könnte so knapp werden, dass Experten befürchten, dass das Endergebnis erst Tage später vorliegt.

1.30 Uhr MEZ: Blick auf die "Swing States" North Carolina und Ohio

Die Wahllokale in North Carolina , Ohio und West Virginia schließen.

, und schließen. Trump gewinnt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit West Virginia, also 5 Wahlleute .

mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit West Virginia, also . Biden gewinnt keinen dieser Staaten sicher.

dieser Staaten sicher. Offen sind die Rennen in North Carolina und Ohio. Biden führte in North Carolina (15 Wahlleute) in den Umfragen schon mal knapp, inzwischen liegt Trump aber vorne. Der hat derzeit auch die Nase in Ohio (18 Wahlleute) hauchdünn vorn. 2016 gewann Trump alle drei Staaten. Hier könnte sich also eine erste Tendenz abzeichnen, zumal hier angeblich vergleichsweise schnell ausgezählt wird.

2.00 Uhr MEZ: Wahl endet in 19 Staaten, darunter die wichtigen "Swing States" Pennsylvania und Florida

Die Wahllokale schließen in Alabama , Connecticut , Delaware , Florida, Illinois , Maine , Maryland , Massachusetts , Mississippi , Missouri , New Hampshire , New Jersey , Oklahoma , Pennsylvania , Rhode Island , Tennessee und der Hauptstadt Washington, D.C.

, , , , , , , , , , , , , , und der Hauptstadt Trump gewinnt mit großer Sicherheit Mississippi, Missouri, Tennessee, Alabama und Oklahoma und damit 43 Wahlleute .

mit großer Sicherheit Mississippi, Missouri, Tennessee, Alabama und Oklahoma und damit . Biden gewinnt mit großer Sicherheit die Hauptstadt, Delaware, Maryland, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Illinois, New Jersey, Maine (erster Bezirk und landesweit), New Hampshire und damit 79 Wahlleute . Die Auszählung in Connecticut, Maryland, New Jersey und Washington, D.C. wird auf sich warten lassen , heißt es allerdings.

mit großer Sicherheit die Hauptstadt, Delaware, Maryland, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Illinois, New Jersey, Maine (erster Bezirk und landesweit), New Hampshire und damit . Die , heißt es allerdings. Offen ist das Rennen um den zweiten Bezirk in Maine ( 1 Wahlstimme ), vor allem aber in Pennsylvania ( 20 Wahlleute ) und Florida ( 29 Wahlleute ). Die Resultate in den beiden großen "Swing States" werden das Wahlergebnis entscheidend beeinflussen . Biden lag in beiden Staaten zuletzt knapp vorne; 2016 gingen beide Staaten an Trump. Experten erwarten das Ergebnis für Pennsylvania nicht vor Mittwoch (Ortszeit) , da dort die Wahlbriefe erst ab Dienstag ausgezählt werden dürfen. Das könnte dazu führen, dass Trump nach abgegebenen Stimmen gewinnt, Biden aber durch Früh- und Briefwähler vorne liegt. In Florida wird das Ergebnis schneller erwartet .

das Rennen um den zweiten Bezirk in Maine ( ), vor allem aber in Pennsylvania ( ) und Florida ( ). Die . Biden lag in beiden Staaten zuletzt knapp vorne; 2016 gingen beide Staaten an Trump. Experten erwarten das , da dort die Wahlbriefe erst ab Dienstag ausgezählt werden dürfen. Das In erwartet 270 Wahlleute wurden bis hier bereits vergeben - also die Zahl, die zum Sieg nötig ist. Der Sieger wird zu diesem Zeitpunkt aber keinesfalls feststehen.

2.30 Uhr MEZ: Die Stunde von Arkansas

Die Wahllokale schließen nur in Arkansas

Trump gewinnt die 6 Wahlleute

die Das Ergebnis sollte in Hochrechnungen schnell klar sein.

3.00 Uhr MEZ: Wahl-Ende in etlichen "Swing States" - Texas und Arizona im Fokus

Die Wahllokale schließen in Arizona , Colorado , Kansas , Louisiana , Michigan , Minnesota , Nebraska , New Mexico , New York , North und South Dakota , Texas , Wisconsin sowie Wyoming .

, , , , , , , , , und , , sowie . Trump gewinnt mit großer Sicherheit in Nord und Süd Dakota, Nebraska (landesweit, 1. und 3. Bezirk), Louisiana, Kansas, und Wyoming. Das sind 27 Wahlleute .

mit großer Sicherheit in Nord und Süd Dakota, Nebraska (landesweit, 1. und 3. Bezirk), Louisiana, Kansas, und Wyoming. Das sind . Biden gewinnt mit großer Sicherheit New York, New Mexico und Colorado und damit 43 Wahlleute . Auch die Chance die drei "Swing States" Michigan, Minnesota und Wisconsin zu gewinnen ist sehr groß, da der Vorsprung in den Umfragen deutlich über der Fehlermarge liegt. Das wären noch einmal 36 Wahlleute . Allerdings wird das Ergebnis in allen drei Staaten auf sich warten lassen .

mit großer Sicherheit New York, New Mexico und Colorado und damit . Auch die Chance die ist sehr groß, da der Vorsprung in den Umfragen deutlich über der Fehlermarge liegt. Das wären noch einmal . Allerdings wird das . Offen ist das Rennen um den zweiten Bezirk in Nebraska (eine Stimme) sowie Arizona (11 Wahlleute) und vor allem das große Texas (38 Wahlleute). Hier liegt Trump in den Umfragen knapp vorne; er holte den Staat auch 2016. Biden liegt in Arizona in Front und würde den Staat für die Demokraten zurückholen. Wegen des knappen Rennens wird in beiden Staaten sorgfältig ausgezählt werden - auch wegen der enormen Anzahl an Briefwählern. Endergebnisse dürften erst am Tag nach der Wahl (Texas) oder gar erst Donnerstag/Freitag (Arizona) vorliegen.

4.00 Uhr MEZ: Blick auf Iowa und Montana

Die Wahllokale schließen in Nevada , Utah , Montana und im "Swing State" Iowa .

, , und im "Swing State" . Trump gewinnt mit großer Sicherheit Utah und Montana und damit 9 Wahlleute .

mit großer Sicherheit Utah und Montana und damit . Biden gewinnt mit großer Sicherheit Nevada und damit 6 Wahlleute .

mit großer Sicherheit Nevada und damit . Offen ist das Rennen im "Swing State" Iowa. Trump liegt in den letzten Umfragen ganz leicht vorne, die Führung wechselte zuletzt häufig. Hier geht es um 6 Wahlleute.

5.00 Uhr MEZ: Bonanza für Biden an der Westküste

Die Wahllokale schließen in Idaho, Kalifornien , Oregon , Washington.

, , Trump gewinnt mit großer Sicherheit Idaho und damit 4 Wahlleute .

mit großer Sicherheit Idaho und damit . Biden gewinnt mit großer Sicherheit Kalifornien, Washington und Oregon und damit 74 Wahlleute .

mit großer Sicherheit Kalifornien, Washington und Oregon und damit . Diese Ergebnisse sollten rasch vorliegen - zumindest in sehr sicheren Hochrechnungen. Danach sollte eigentlich der Sieger klar sein. Je nach Ergebnis der anderen Staaten könnte es wegen der sich hinziehenden Briefwahl-Auszählungen aber dauern.

6.00 Uhr/7.00 Uhr MEZ: Die "Außengebiete" zum Abschluss

Die Wahllokale schließen in Alaska und Hawaii .

und . Trump gewinnt mit großer Sicherheit Alaska und damit 3 Wahlleute .

mit großer Sicherheit Alaska und damit . Biden gewinnt mit großer Sicherheit Hawaii und damit 4 Wahlleute .

mit großer Sicherheit Hawaii und damit . Da jeder einen der Staaten gewinnen dürfte und die Anzahl der Wahlleute nahezu gleich ist, dürften diese Ergebnisse zu diesem Zeitpunkt keine großen Auswirkungen mehr haben. Das Endergebnis aus Alaska kommt sehr spät, da Wahlbriefe dort erst ab dem 10. November ausgezählt werden.

Traditionell erkennt der Unterlegene angesichts sicherer Hochrechnungen und feststehender Zahlen den Sieg des anderen an. Es wird erwartet, dass es dazu diesmal bestenfalls kommt, wenn es zu einen Erdrutschsieg geben sollte. Zudem hat Donald Trump angekündigt, sich bei einer Führung schon früh zum Wahlsieger erklären zu wollen - was Joe Biden angesichts einer zu erwartenden großen Zahl an Briefwähler-Stimmen für ihn kaum akzeptieren wird. Trump hat zudem angekündigt, im Falle einer Niederlage die Wahl anzufechten und notfalls vor die Gerichte zu bringen. Die Antwort auf die Frage, wer der nächste US-Präsident wird, hängt also voraussichtlich nicht nur davon ab, wie schnell die zig Millionen Früh- und Briefwahlstimmen ausgezählt werden können.

Quellen:FiveThirtyEight (1); FiveThirtyEight (2); Real Clear Politics; "Washington Post"