US-Wahl 2020 Hängepartie in den USA in Pennsylvania, Nevada und Co.: Wann kommen die letzten Ergebnisse?

Auch mehr als 24 Stunden nach Abstimmungsende steht der Wahlsieger in den USA immer noch nicht fest. In fünf Bundesstaaten wird noch ausgezählt – wer der nächste US-Präsident wird, könnte am Donnerstagabend feststehen.

Die US-Wahl ist auch mehr als einen Tag nach der eigentlichen Abstimmung eine Zitterpartie für die Kandidaten Donald Trump und Joe Biden. Sah es am Dienstag und Mittwoch nach einem Erfolg für den amtierenden Präsidenten aus, hat Demokrat Biden in vielen Bundesstaaten mitlerweile deutlich aufgeholt: vor allem in Michigan und Wisconsin. Auch Arizona dürfte an den Herausforderer gehen und im benachbarten Nevada liegt er ebenfalls vor dem US-Präsidenten. Sollte die Lage so bleiben, hätte Biden die benötigten 270 Wahlleutestimmen zusammen und dürfte zum Nachfolger Trumps gewählt werden.

Doch noch ist es nicht soweit. Denn zum einen hat Trumps Wahlkampfteam bereits zahlreiche Klagen gegen die Wahlergebnisse angekündigt. So sollen etwa in Wisconsin alle Stimmen nochmals ausgezählt werden, wodurch sich das äußerst knappe Ergebnis noch einmal zugunsten des Amtsinhabers verschieben könnte. Dann gibt es noch Problemfälle wie die 300.000 Wahlbriefe, über deren Verbleib niemand Bescheid weiß, und zum anderen wird in den Staaten Georgia, North Carolina und Pennsylvania ohnehin noch ausgezählt. Hier scheint Trump deutliche Vorteile zu haben.

Wann stehen die letzten Ergebnisse fest?

Wegen der Corona-Pandemie hat dieses Jahr eine Rekordzahl von Amerikanern per Brief abgestimmt. Weil die marode US-Post nicht in der Lage war, alle Unterlagen pünktlich zuzustellen, akzeptieren Bundesstaaten auch Wahlbriefe die bis zu zehn Tage nach dem 3. November bei den Wahlbehörden eintrudeln – so sie denn den entsprechenden Datumsstempel tragen, so in North Carolina. Auch wenn dort schon eine Menge Stimmen ausgezählt worden sind, wird das tatsächliche Resultat erst am 12. November kommen.

Ähnlich im schwer umkämpften Pennsylvania: Dort haben die Wahlbehörden den Stichtag auf den 23. November gelegt – das wäre aber nur der allerschlechteste Fall. Die Wahlverantwortlichen rechnen damit, dass der Gewinner am jetzigen Freitag bekannt gegeben werden kann.

In Nevada, wo zwar alle Wahlbriefe gültig sind, die bis zum 10. November die Wahllokale erreichen, rechnen die Behörden damit, am Donnerstag, 18 Uhr deutscher Zeit ein Ergebnis verkünden zu können. Das Wahlkampfteam von Donald Trump hat allerdings schon vor der Wahl angekündigt, gerichtlich gegen das Resultat in dem Bundesstaat vorgehen zu wollen. Vor allem dann, wenn Joe Biden gewinnen sollte, wonach es derzeit aussieht.

Für Georgia haben die Verantwortlichen angekündigt, die Auszählung im Laufe des Donnerstagvormittags deutscher Zeit abgeschlossen zu haben.

In Arizona hatte es bei der Übermittlung der bereits ausgezählten Stimmen einen Fehler gegeben. Statt den gemeldeten mehr als 90 Prozent waren erst 86 Prozent ausgezählt worden – deshalb verzögert sich die Ausrufung des Gewinners etwas. Fox News und die zuverlässige Nachrichtenagentur AP haben allerdings bereits Joe Biden zum Sieger erklärt. Um 15 Uhr deutscher Zeit wird es das nächste Statement dazu geben.

Donald Trump erfolgreicher als gedacht

US-Präsident Trump und seine Republikaner haben bei der Wahl insgesamt deutlich besser abgeschnitten als zuvor erwartet worden war. Joe ältere Biden verfehlte den von den Demokraten erhofften klaren Sieg und musste sich unter anderem in Florida und Texas dem Amtsinhaber geschlagen geben. Auch bei den ebenfalls vergebenen Kongresssitzen konnten die Demokraten keine wesentlichen Erfolge erzielen. So bleibt der US-Senat weiterhin in der Hand der Republikaner. Für das künftige Staatsoberhaupt heißt das, dass es keine Mehrheiten in beiden Parlamentskammern haben wird.