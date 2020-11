Sehen Sie im Video: "Das Gute hat gesiegt" – Menschen tanzen und singen in Philadelphia nach Biden-Sieg.









Nach dem Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl brach auf den Straßen von Philadelphia Jubel aus. Tausende Menschen feierten den Sieg des 77-jährigen Demokraten gegen US-Präsident Donald Trump. "Wir sind so aufgeregt, Amerika hat gesprochen, wir haben gewonnen." "Wissen Sie was? Das Gute hat gewonnen, nicht Biden. Das Gute!" "Es bedeutet, dass es Hoffnung für dieses Land gibt." "Ich glaube, dass meine Kinder und Enkelkinder jetzt eine Zukunft in diesem Land haben." Wenige Minuten zuvor kam die Nachricht hier an: Joe Biden gewinnt in Pennsylvania. Biden und seine Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris, die die erste Frau und die erste schwarze Person in diesem Amt sein wird, haben den Daten von Edison Research zufolge 273 Wahlleute hinter sich. Um die Wahl zu gewinnen, benötigt es 270. Enttäuschung bei Anhängern des Amtsinhabers. In Michigan versammelten sich einige Trump-Wähler und äußerten ihren Unmut. Sie glauben, dass Wahlbetrug begangen wurde. Trump hatte das mehrfach behauptet. Weil wegen der Coronavirus-Pandemie Millionen von US-Bürgern per Briefwahl gewählt hatten, dauerte die Auszählung der Stimmen ungewöhnlich lang. Am Dienstag war der offizielle Wahltag. Am Samstag stand der Präsident fest.

