Einschwören von Wahlhelfern am Freitag im US-Bundesstaat Pennsylvania. Laut Datenanbieter Edison Research und nach Auszählung fast aller Stimmen führte hier zuletzt Joe Biden vor US-Präsident Donald Trump. Gewinnt Biden in Pennsylvania, hat er die Präsidentschaftwahl für sich entschieden. Drei Tage nach der Abstimmung macht der Kandidat der Demokraten zunehmend Boden gut. Und zwar in Bundesstaaten die Amtsinhaber Donald Trump dringend gewinnen musse. Auch in der Republikaner-Hochburg Georgia lag der 77-Jährige vorn. Die Sprecherin des US-Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi von den Demokraten, zeigte sich am Freitag siegessicher: "Heute Morgen ist klar, dass das Biden-Harris-Ticket das Weiße Haus gewinnen wird. Seine Wahl ist historisch, angetrieben von der größten Wahlbeteiligung in der Geschichte unseres Landes. Und bei der Auszählung haben sie die meisten Stimmen in der Geschichte erhalten. Der designierte Präsident Biden hat ein starkes Mandat zu führen. Und er wird ein starkes demokratisches Haus an seiner Seite haben, mit vielen Demokraten im Senat. Es war ein Kampf auf Leben und Tod. Es ging um das Schicksal unserer Demokratie oder wie er sagt "die Seele unseres Landes". Wir haben nicht jede Schlacht in diesem Haus gewonnen, aber wir haben den Krieg gewonnen". Trump sah sich selbst jedoch längst nicht geschlagen. Erneut ohne Belege zu liefern, stellte er die Behauptung auf, die Wahl werde ihm "gestohlen". Seine Anwälte scheiterten in gleich mehreren Bundesstaaten aber mit Versuchen, noch laufende Stimmenauszählungen per Gericht stoppen zu lassen. Angesichts schwindender Aussichten auf einen Sieg feuerte Trump weitere verbale Breitseiten gegen das Wahlsystem ab, dessen Legitimität er seit Wochen attackiert. Auf Twitter wetterte er zum wiederholten Male, er hätte die Wahl ja "leicht" gewonnen, wenn nur die "legal abgegebenen Stimmen" gezählt würden.