Während zahlreiche Regierungschefs dem Demokraten Joe Biden zum Sieg der US-Präsidentschaftswahlen gratuliert haben, halten sich Russland und China derzeit noch mit Reaktionen zurück. Man werde sich erst dann äußern, wenn ein offizielles Endergebnis vorliege, so der russische Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow. Präsident Wladimir Putin habe mehrfach erklärt, er sei bereit, mit jedem Staatsoberhaupt der USA zusammenzuarbeiten. Russland hoffe auf einen Dialog und eine Normalisierung der Beziehungen. Seit der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland 2014 ist das Verhältnis zwischen den Führungen in Moskau und Washington schwer belastet. In Peking sagte ein Sprecher des Außenministeriums, man verstehe, dass das Ergebnis der US-Präsidentenwahl entsprechend der US-Gesetze und Prozeduren bestimmt werde. 2016 hatte Chinas Präsident Xi Jinping dem damaligen Wahlsieger Donald Trump bereits am Folgetag der Wahl gratuliert.