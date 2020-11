Sehen Sie im Video: Schlagabtausch um US-Senat – QAnon-Verschwörungstheoretikerin zieht ins Parlament ein.









Im Kampf um die Mehrheit im US-Senat lässt das Ergebnis auf sich warten. Nach den ersten Vorhersagen zu den Kongresswahlen in der Nacht auf Mittwoch jagten sich Republikaner und Demokraten jeweils einen Sitz ab. Damit würden die Republikaner weiter ihre Mehrheit von 53 der 100 Sitze in der Kongresskammer verteidigen. Fox News berichtete zunächst als einziger Sender von einem weiteren Sieg der Demokraten in Arizona. Vor der Wahl galten 14 Sitze im Senat als umkämpft. Das Repräsentantenhaus dagegen bleibt offenbar wie erwartet weiter unter Kontrolle der Demokraten. Sprecherin Nancy Pelosi trat noch in der Nacht vor die Kameras. "Ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass wir noch heute Abend - relativ früh - sagen können, dass wir das Haus gehalten haben." Umfragen zufolge haben die Demokraten gute Chancen, dass viele unzufriedene Wähler die Abstimmung nutzen, um stellvertretend auch auf lokaler Ebene mit der Politik von Präsident Donald Trump abzurechnen. Sollten die Demokraten den gesamten Kongress übernehmen, könnten sie auch bei einem Sieg Trumps bei der Präsidentenwahl große Teile seiner Politik blockieren. Unterdessen zog die QAnon-Verschwörungstheoretikerin Marjorie Taylor Greene, vom rechten Flügel der Republikaner, CNN zufolge ins Repräsentantenhaus ein. Ihr Gegenkandidat in ihrem Wahlkreis im Bundesstaat Georgia gab auf.

Mehr