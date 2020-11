Sehen Sie im Video: Biden zeigt sich siegessicher – Trump spricht von "geklauter Wahl".









Im Vorhinein der US-Wahlen hatten Beobachter darauf spekuliert, Amtsinhaber Donald Trump könnte unter Umständen verfrüht seinen Wahlsieg verkünden. Nun war es der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden, der in den frühen Morgenstunden vor die Kameras trat - er erklärte sich zwar nicht zum Gewinner der Wahl, immerhin waren die Auszählungen in mehreren Bundesstaaten noch im vollen Gange, aber er sagte: „Ich bin zuversichtlich, dass wir das gewinnen können." Zwar sei die Abstimmung erst zu Ende, wenn alle Stimmen ausgezählt seien, was noch bis in den Morgen dauern könnte, so Biden. Aber er blicke optimistisch auf die umkämpften Staaten Wisconsin, Michigan und Pennsylvania. Da es sich bei einem Teil der noch auszuzählenden Stimmen um Briefwahlen handelt, gehen Wahlbeobachter davon aus, dass Biden in der Tat noch einen Vorsprung erreichen könnte, da Briefwahlen eher bei Anhängern der Demokraten auf Zuspruch stoßen, als bei Republikanern. Auch Stunden nach Schließung der meisten Wahllokale war am Mittwoch zunächst nicht klar, wer die Wahl gewonnen hat. Trump schrieb auf Twitter, die Republikaner lägen zwar in Führung, aber die Demokraten würden versuchen die Wahl zu stehlen. Twitter versah den Tweet des Präsidenten mit dem Warnhinweis der Irreführung.

