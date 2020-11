Sehen Sie im Video: "Möge diese düstere Ära der Verteufelung ein Ende finden" – die Highlights aus Bidens Siegesrede.









US-Demokrat Joe Biden hat in seiner Siegesrede nach der Präsidentenwahl angekündigt, das tief gespaltene Land zu einen. "Lasst uns einander eine Chance geben", sagte er in der Nacht auf Sonntag an die Anhänger des republikanischen Amtsinhabers Donald Trump gerichtet. Ein Zusammenschnitt seiner Rede: "Und ich werde die Ehre haben, zusammen mit einer fantastischen Vizepräsidentin zu dienen, Kamala Harris, die Geschichte schreibt, als erste Frau, als erste schwarze Frau, als erste Frau südasiatischer Abstammung, als erste Tochter von Einwanderern, die in diesem Land gewählt worden ist. Erzählt mir nicht, dass das nicht möglich ist in den USA. Es ist lange überfällig, und wir erinnern uns an die, die so hart für uns gekämpft haben für so eine lange Zeit, um das jetzt möglich zu machen. Wieder einmal hat Amerika den Bogen der Moralität in Richtung Gerechtigkeit gespannt. Kamala, Doug - ob es euch gefällt oder nicht - ihr seid Familie. Ihr seid Bidens geworden. Es gibt keinen Ausweg." "An alle, die für Präsident Trump gestimmt haben, ich verstehe eure Enttäuschung heute Abend. Ich habe einige Male selbst verloren. Aber jetzt, lasst uns einander eine Chance geben." "Es ist an der Zeit, die harte Rhetorik beiseite zu legen, die Temperatur zu senken, einander wieder zu sehen, wieder aufeinander zu hören. Und um Fortschritte zu erzielen, müssen wir aufhören, unsere Gegner als unsere Feinde zu behandeln. Sie sind nicht unsere Feinde. Sie sind Amerikaner." "Der Kampf um die Kontrolle des Virus, der Kampf um den Aufbau von Wohlstand, der Kampf um die medizinische Versorgung Ihrer Familie, der Kampf um Rassengerechtigkeit und die Ausrottung des systemischen Rassismus in diesem Land." "Unsere Arbeit beginnt damit, COVID unter Kontrolle zu bringen. Wir können die Wirtschaft nicht heilen, unsere Vitalität wiederherstellen oder die kostbarsten Momente des Lebens genießen - das Umarmen unserer Enkelkinder, unserer Kinder, Geburtstage, Hochzeiten, Abschlussfeiern, all die Momente, die uns am meisten bedeuten - solange wir es nicht unter Kontrolle bekommen. Am Montag werde ich eine Gruppe führender Wissenschaftler und Experten als Übergangsberater benennen, die dabei helfen sollen, den COVID-Plan von Biden-Harris in einen Aktionsplan umzuwandeln, der am 20. Januar 2021 beginnen wird." "Ich bin ein stolzer Demokrat. Aber ich werde als amerikanischer Präsident regieren. Ich werde für diejenigen, die nicht für mich gestimmt haben, genauso hart arbeiten wie für diejenigen, die für mich gestimmt haben. Möge diese düstere Ära der Verteuflung in Amerika ein Ende finden - hier und jetzt." "Gott liebt euch alle! Möge Gott Amerika segnen, und möge Gott unsere Truppen schützen. Ich danke Ihnen."

