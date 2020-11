Sehen Sie im Video: Experte zur Stimmenauszählung bei der US-Wahl – alles könnte von Pennsylvania abhängen.





Am Dienstagabend schlossen die Wahllokale in den USA und nur wenige Stunden später konnten die Sieger in den für die Abstimmung wichtigen Bundesstaaten bekanntgegeben werden. So ging etwa Kalifornien an den Demokraten Joe Biden, Florida und Texas hingegen gingen an den Amtsinhaber Trump. Nun jedoch tritt die Auszählung der Stimmen in eine Phase ein, in der sich das Land gegebenenfalls noch Tage gedulden muss, um die endgültigen Ergebnisse zu erfahren. So zumindest sieht es Wahlexperte in Chris Kohn, der einen besonders genauen Blick auf den Bundesstaat Pennsylvania wirft. „Hier müssen noch Millionen an Stimmen gezählt werden. Die meisten dieser Stimmen sind Brief- oder früher abgegebene Wahlen. In Pennsylvania heißt es, dass das Auszählen noch mehrere Tage dauern könnte. Von den Umfragen vor der Wahl wissen wir außerdem, dass viele dieser Wähler eher die Demokraten unterstützen. Wir werden bei den Auszählungen jetzt also womöglich sehen, dass Trump in Pennsylvania vorn liegt, aber dieser Vorsprung wird sich dann nach und nach in Luft auflösen." Aufgrund der Coronavirus-Pandemie haben in diesem Jahr besonders viele Menschen von der Option früher oder per Brief zu wählen Gebrauch gemacht. Ob diese Stimmen vor, an oder nach dem 3. November gezählt werden ist in jedem Bundesstaat anders. In Pennsylvania sind beispielsweise auch noch Stimmen per Briefwahlen gültig, die erst später ankommen, solange sie den Poststempel des 3. Novembers tragen. „Also, schnallen Sie sich alle an, wir werden uns dies womöglich noch mehrere Tage lang anschauen."

