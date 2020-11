Sehen Sie im Video: Historische Wahlbeteiligung in den USA – FBI geht Roboter-Anrufen nach, die zum Zuhausebleiben auffordern.









Bei der Präsidentenwahl in den USA hat eine Mehrzahl der Bundesstaaten gewählt. Kurz nach Schließung der Wahllokale zeichnet sich jedoch noch kein Favorit ab. Sowohl der republikanische Amtsinhaber Donald Trump als auch sein demokratischer Herausforderer Joe Biden konnten in mehreren Bundesstaaten erste Erfolge verbuchen. Definitive Ergebnisse lagen in der Nacht zu Mittwoch zunächst noch nicht vor, weil die Auszählung der Stimmen andauerte oder die Kandidaten zu dicht beieinander lagen, als dass sich ein Gewinner sicher vorhersagen ließ. Das betraf insbesondere die heiß umkämpften Bundesstaaten Florida und Texas. Das traditionell republikanisch geprägte Texas stellt 38 Wahlmänner, und Florida 29. Die Kandidaten müssen 270 Wahlmänner zusammenbekommen, um die Wahl zu gewinnen. Deutlich ist, dass die Wahlbeteiligung ein historisches Hoch erreichen wird. An einigen Orten, etwa wie hier im Bundesstaat Missouri, wurde sogar eine Wahl-Abgabe-Stelle für Menschen eingerichtet, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Wegen der aufgeheizten Stimmung im Wahlkampf war über die Gefahr von Einschüchterungsversuchen oder gar Gewalt spekuliert worden. Bislang wurden jedoch keine größeren Zwischenfälle bei der Wahl gemeldet. Allerdings geht das FBI geht einer Welle mysteriöser Roboteranrufe am Tag der US-Präsidentenwahl nach, die die Angerufenen zum Zuhausebleiben auffordern. Das US-Heimatschutzministerium erklärte, das FBI habe Ermittlungen aufgenommen. Die Sorge vor der Einmischung ausländischer Akteure, wie sie auch bei den Wahlen 2016 bestanden hatten, wurde vom US-Heimatschutz entkräftet.

