Der ungeklärte Ausgang der US-Präsidentenwahl verschärft die angespannte Stimmung in dem tief gespaltenen Land. In mehreren Städten zogen sowohl Trump- als auch Biden -Anhänger auf die Straßen. In New York City forderten Biden-Unterstützer die vollständige Auszählung aller bei der Präsidentenwahl abgegebenen Stimmen. Es kam zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Nach Angaben der Behörden sollen etwa 50 Demonstranten festgenommen worden sein. Die Organisatoren der Proteste kündigten an, dass hier bis zur Amtseinführung des Präsidenten am 20. Januar jeden Mittwoch demonstriert werden soll. In Detroit wurden etwa 30 Menschen, die meisten von ihnen Republikaner, daran gehindert, ein Gebäude zu stürmen, in dem Stimmzettel ausgewertet wurden. Proteste von Trump-Anhängern gab es auch in Arizona, wo Biden nach verschiedenen Hochrechnungen hauchdünn in Führung lag, das offizielle Ergebnis aber noch auf sich warten ließ. Etwa 200 zum Teil mit Gewehren und Pistolen bewaffnete Demonstranten versammelten sich in der Nacht zum Donnerstag vor einem Behördengebäude in Phoenix, in dem Wahlzettel ausgewertet wurden. Anlass waren Gerüchte, wonach absichtlich Stimmen für Trump nicht ausgezählt wurden. Trump, der sich in einer auch international scharf verurteilten Rede bereits in der Wahlnacht zum Sieger erklärt hatte und den Demokraten Wahlbetrug vorwarf, ließ erste Klagen einreichen, mit denen er unter anderem die Auszählung in Bundesstaaten stoppen lassen will, die auf der Kippe stehen.