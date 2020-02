Senator Bernie Sanders hat die Vorwahlen der Demokraten im Rennen um die Nominierung als Präsidentschaftskandidat im Bundesstaat New Hampshire gewonnen. Pete Buttigieg belegte den zweiten Platz, während Senatorin Amy Klobuchar auf dem dritten Platz lag. Senatorin Elizabeth Warren wurde Vierte. Joe Biden - einst der Spitzenreiter im Rennen der Demokraten - landete auf dem fünften Platz. Nach der Wahl sagte Sanders, dieses Ereignis hier sei der Anfang vom Ende von Donald Trump. O-TON BERNIE SANDERS, DEMOKRATISCHER KANDIDAT: "Wir werden uns zusammentun und den gefährlichsten Präsidenten der neuen Geschichte in diesem Land besiegen. Und der Grund dafür, dass wir gewinnen werden, ist, dass wir eine noch nie dagewesene Graswurzelbewegung von einer Küste bis zur anderen haben, von Millionen von Menschen." Der nächste wichtigste Termin nach der Vorwahl in New Hampshire ist nun der sogenannte "Super Tuesday" am 3. März, wenn gleich 15 Bundesstaaten abstimmen. Dann will auch der frühere Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg, in das Rennen einsteigen. Mit dem Wahlmarathon wird bestimmt, wer am Ende für die Demokraten gegen Amtsinhaber Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl am 3. November antritt.