Sehen Sie im Video: Trump erklärt sich verfrüht zum Sieger der Wahl – wirrer Auftritt im Video.









US-Präsident Donald Trump hat sich verfrüht zum Sieger der Präsidentschaftswahlen erklärt. Um kurz nach zwei Uhr nachts Ortszeit trat Trump im Weißen Haus vor die Kameras und sagte: "Wir werden das gewinnen, und was mich betrifft, haben wir das schon." Zeitgleich waren die Auszählungen der abgegeben Stimmen in mehreren Bundesstaaten noch nicht abgeschlossen. Ohne genau zu benennen, worauf er sich bezog und ohne Beweise zu liefern, sprach Trump davon, dass die Demokraten versuchten die Wahl zu stehlen. Es läge ein Betrug am amerikanischen Volk vor, und er wolle den Obersten Gerichtshof einschalten, so Trump weiter vor Anhängern und Familienmitgliedern. Zum Zeitpunkt seiner Ansprache waren 213 Wahlleute auf Trump entfallen und 220 auf den Demokraten Joe Biden. Erforderlich für den Wahlsieg sind mindestens 270. Als sicher gilt der Sieg der Republikaner,unter anderen in den Staaten Texas und Florida, die jeweils einen vergleichsweise hohe Zahl von Wahlleuten stellen. Der definitive Ausgang der Wahl könnte nun vor allem von den Ergebnissen im Bundesstaat Pennsylvania abhängen.

