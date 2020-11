Sehen Sie im Video: Wahlkampf bis zur letzten Minute – so werben Trump und Biden um die letzten Stimmen.









Am Dienstag, den 3. November wird der künftige Präsident in den USA gewählt. Noch am Vorabend warben Amtsinhaber Donald Trump und sein Rivale Joe Biden in den am meisten umkämpften Bundesstaaten um Wähler. Dabei stimmten sie die Bevölkerung auf Streitigkeiten nach der Wahl ein, die dadurch entstehen könnten, dass sich die Auszählung der Stimmen in die Länge ziehen könnte. Präsident Donald Trump warnte erneut vor Wahlbetrug bei der Briefwahl. Belege lieferte er dafür nicht. Er kritisierte insbesondere die Regelung im Bundesstaat Pennsylvania, wo Briefwahlstimmen noch drei Tage nach der Abstimmung gültig sind. Durch diese Regel könnten schlimme Dinge geschehen, die zu noch ganz anderen Dingen führen könnten, so Trump. Wegen der Coronavirus-Epidemie nutzen in diesem Jahr noch mehr Amerikaner die Briefwahl, als sonst. Dabei ist es nicht ungewöhnlich, dass einige Staaten erst nach Tagen oder Wochen alle Stimmen ausgezählt haben. Der demokratische Präsidentschaftskandidat Joe Biden gab sein letztes Statement im hart umkämpften Pensylvania. Bei einer Drive-in-Kundgebung nahm Biden Bezug auf eine Äußerung von Trump, der jüngst vorgeschlagen hatte den Immunologen Anthony Fauci aus der nationalen Corona-Task-Force zu kündigen. Dieser hatte Trump immer wieder für seinen Umgang mit der Pandemie kritisiert. "Ich habe einen besseren Vorschlag, lasst uns Trump kündigen und Fauci einstellen", so Biden vor einer jubelnden Menge. Umfragen zufolge liegt der republikanische Amtsinhaber Donald Trump hinter seinem demokratischen Herausforderer Joe Biden. Allerdings macht das US-Wahlsystem genaue Prognosen schwierig.

