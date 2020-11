In der US-Hauptstadt Washington kam es in der vergangenen Wahlnacht zu einem Angriff auf vier Personen, die offenbar der rechtsextremen Organisation "Proud Boys" nahestehen. Unter anderem soll dabei eine Frau mit einem Messer verletzt worden sein. Berichten zufolge trug sich der inzwischen auch von der Polizei bestätigte Vorfall gegen 3.20 Uhr (Ortszeit) vor einer Bar zu. Ein in den sozialen Netzwerken kursierendes Video zeigt mehrere, miteinander kämpfende Personen. In einer Szene ist zu sehen, wie eine völlig schwarz gekleidete Person von hinten an eine Frau herantritt und eine Stichbewegung in deren Richtung macht, ehe sie und zwei weitere Verdächtige den Ort verlassen. Bei der verletzten Frau handelt es sich demnach um eine bekannte christliche Aktivistin, die als Pro-Trump gilt und sich in der Vergangenheit – trotz ihrer schwarzen Hautfarbe – wiederholt gegen die BLM-Bewegung gestellt hatte. Bei den drei anderen Verletzten handle es sich um Anhänger der Proud Boys, hieß es. Die Washingtoner Polizei ging in einem Tweet nicht auf ein mögliches politisches Motiv ein. Demnach sucht die Behörde nach zwei männlichen und einer weiblichen Tatverdächtigen. https://twitter.com/DCPoliceDept/status/1323906473622147072