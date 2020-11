Joe Biden will im Fall seines Wahlsiegs schon an seinem ersten Amtstag den Austritt der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen rückgängig machen. Dies kündigte Biden, dessen Aussichten auf den Einzug ins Weiße Haus sich zuletzt nach dem Sieg in mehreren US-Bundesstaaten verbessert hatten, auf Twitter an. Der von Amtsinhaber Donald Trump vollzogene Ausstieg aus dem Klimaabkommen war am gestrigen Mittwoch, also am Tag nach der US-Präsidentschaftswahl, in Kraft getreten.

