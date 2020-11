Die "Schlacht" um Texas ist in vollem Gange, wenn man es martialisch ausdrücken möchte. Aber es gibt Zeichen, dass Biden möglicherweise den Flächenstaat gewinnt. Die Zeitung "New York Times" hält die Tatsache, dass Biden in Williamson County, außerhalb von Austin, mit fast allen Stimmen vorne liegt, für "bemerkenswert". Im Jahr 2016 gewann Präsident Trump den Bezirk mit einem Vorsprung von 10 Prozentpunkten. Aktuell führt Biden in Texas nach Auszählung der Hälfte der Stimmen mit einen Prozentpunkt.