Trump besucht das Wahlkampfhauptquartier in Virginia. "Ich höre, es sieht sehr gut in Florida aus und in Arizona. Unglaublich gut in Texas. Wir schaffen es. Ich denke, wir schaffen es", sagte Trump. "Ich denke, wir werden eine großartige Nacht haben. Ich fühle mich sehr gut."





"Ich höre, es sieht sehr gut in Florida aus und in Arizona. Unglaublich gut in Texas."