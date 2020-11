Was können die nächsten Stunden bringen? In Michigan, wo Biden nach Auszählung von rund 94 Prozent der Stimmen vorne liegt, erwarten die Offiziellen noch bis zum Ende des Tages ein Ergebnis. Leichte Unsicherheiten gibt es noch in Arizona, wo Biden ebenfalls führt. Dort hatte es am Morgen Meldungen gegeben, dass möglicherweise mehr Stimmen ausstehen als zunächst gedacht. In Nevada ist es hingegen so, dass es laut Innenministerium bis 9 Uhr am Donnerstag (Ortszeit, 18.00 Uhr deutscher Zeit) keine weiteren Zahlen mehr gibt. Sollte Biden Arizona, Nevada und Michigan für sich entscheiden, hätte er den Kampf ums Weiße Haus mit 270 Wahlleuten gewonnen. Mit Pennsylvania (20) und Georgia (16) könnte er seinen Vorsprung ausbauen und käme auf 306 Wahlleute. Trumps Team hoffte auf einen größeren Fehler in Arizona und Siege in Pennsylvania und Georgia. Dann käme der Präsident doch noch auf eine Mehrheit.