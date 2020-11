Während überall in den USA ausgezählt wird, haben sich vor dem Weißen Haus in Washington DC. offenbar zahlreiche Demonstranten versammelt, dabei scheint es vereinzelte Zwischenfälle gegeben zu haben. CBS-Reporterin Christina Ruffini will so "etwas wie eine Rauchbombe" gesehen haben. Laut der "New York Times" soll ein Mann in einem Donald-Trump-Shirt einen der Protestierenden zu einem Kampf herausgefordert haben. Laut der Polizei wurde eine Person verhaftet, Medien sprechen von drei Verhaftungen.