In Deutschland wird der Sieg von Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl positiv aufgenommen. Kurz nach der Bekanntgabe mehrerer Datenbanken und US-Medien gratulierte Bundeskanzlerin Angela Merkel dem Demokraten auf Twitter: "Herzlichen Glückwunsch! Die amerikanischen Bürgerinnen und Bürger haben entschieden. Joe Biden wird der 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Ich wünsche ihm von Herzen Glück und Erfolg und gratuliere ebenso Kamala Harris, der gewählten ersten Vizepräsidentin ihres Landes." Harris, die die erste Frau und die erste schwarze Person in diesem Amt sein wird, erhielt die Nachricht von ihrem Sieg vermutlich beim Joggen. Auf Twitter veröffentlichte sie ein Video: "We did it. We did it, Joe. You're going to be the next President of the United States." Merkel freue sich zudem auf die künftige Zusammenarbeit mit Biden und Harris. "Unsere transatlantische Freundschaft ist unersetzlich, wenn wir die großen Herausforderungen dieser Zeit bewältigen wollen", schrieb die Kanzlerin. Auch Maas äußerte sich über den Kurznachrichtendienst: Man freue sich über die Zusammenarbeit mit der nächsten US-Regierung. "Für einen transatlantischen Neuanfang, einen New Deal", schrieb Maas. Auch in Köln sahen die deutschen Bürger Bidens Sieg als positives Signal: "Ja super, freut mich, geiler Typ, freut mich, ehrlich." "Wunderbar für den Herrn Biden. Und den Herrn Trump, da brauch ich nichts zu sagen." "Drehen vielleicht nicht, aber durchaus kann er für ein normaleres Verhältnis von USA zu Europa, zu Deutschland und zur NATO und so sorgen, ja." US-Präsident Donald Trump schrieb in einer Erklärung: "Die simple Tatsache lautet: Diese Wahl ist noch lange nicht vorbei." Der Amtsinhaber hatte bereits angekündigt, das Wahlergebnis anfechten zu wollen.

