US-Präsident Donald Trump sieht seine Chancen auf eine Wiederwahl schwinden, mehrere Schlüsselstaaten befinden sich in den letzten Stunden der Stimmauszählung. Am Donnerstag behauptete Trump im Weißen Haus, die Wahl würde ihm gestohlen, den legal abgegebenen Stimmen zufolge würde er gewinnen. Es habe eine ganze Reihe beunruhigender Unregelmäßigkeiten im ganzen Land gegeben, sagte Trump. Welche - sagte er nicht." In der Folge platzte da nun offenbar auch manchem Parteikollegen der Kragen. Mehrere hochrangige Republikaner distanzierten sich von Trumps Wahlbetrugsvorwürfen. Mitt Romney twitterte, dass das Zählen jeder Stimme das Herzstück der Demokratie sei. Rick Santorum bezeichnete Trumps Behauptungen gegenüber CNN als "sehr enttäuschend und schockierend". Einer seiner Hauptverbündeten, New Jerseys Gouverneur Chris Christie, sagte, Trumps Anschuldigungen würden die Situation anheizen, aber nicht aufklären. Er solle Beweise zeigen. Trumps Wahlkampfteam hat zahlreiche Einsprüche in Pennsylvania und Georgia sowie in Nevada und Michigan eingereicht. In Georgia und Michigan wurden sie schnell abgelehnt. Rechtsexperten bezweifeln denn auch, dass die Klagen das Endergebnis beeinflussen werden.

