Noch immer gibt es keinen klaren Sieger bei der US-Präsidentschaftswahl. Joe Biden liegt zwar in einigen entscheidenden US-Staaten vorne, doch es wird weiterhin ausgezählt. Hier die aktuellen Zahlen in den "Battleground States", laut CNN.



Pennsylvania: Joe Biden hat Donald Trump hier überholt. Falls Biden den Staat gewinnt, hat er mehr als die nötigen 270 Wahlleute sicher. Biden hat hier momentan 49.5 Prozent der Stimmen, Trump 49.3 Prozent. Bidens Vorsprung liegt momentan bei mehr als 13.000 Stimmen – und es müssen noch Stimmen ausgezählt werden.



Georgia: Auch hier konnte Biden gegenüber Trump aufholen., doch es ist ein hauchdünner Vorsprung. 49.4 Prozent der Stimmen fallen auf Biden, ungefähr ebenso viele auf Trump. Bidens Vorsprung beläuft sich auf knapp 1500 Stimmen. Es sind zwar fast alle Stimmen ausgewertet, doch der Wahlleiter des Staates kündigte angesichts von Bidens hauchdünnem Vorsprung vor Trump eine Neuauszählung der Stimmen an.



Arizona: Hier hat Biden die Nase deutlicher vorn. 50.0 Prozent fallen auf den Demokraten, 48.6 Prozent auf den republikanischen Amtsinhaber. Hier hat Biden mehr als 43.000 Stimmen Vorsprung.



Nevada: In diesem Bundesstaat läuft die Auszählung etwas schleppend. Trump liegt hier mit 48.1 Prozent der Stimmen gegenüber 49.7 Prozent bei Biden im Rückstand. In absoluten Zahlen sind dies knapp 20.000.



North Carolina: Hier sieht es gut für Donald Trump aus. Der führt hier mit mehr als 76.000 Stimmen gegenüber Biden. Trump kann hier momentan circa 50 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, Biden nur 48.6 Prozent. Es müssen aber noch immer ungefähr fünf Prozent der abgegebenen Stimmen ausgewertet werden.



In allen fünf Staaten wird allerdings noch ausgezählt. Die Zahlen können sich deshalb laufend ändern. Aus diesem Grund halten sich viele US-Medien noch damit zurück, einen Staat zu "callen", also einem der Kandidaten zuzuschreiben.