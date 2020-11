Der Druck auf die Verantwortlichen in Nevada steigt. Noch sind 63.000 Stimmen auszuzählen, und es wirdmöglicherweise noch Tage dauern. Es ist ganz offensichtlich, dass die Behörden in dem Bundesstaat alles daransetzen, keine Fehler zu machen. Briefwahlstimmen müssen genau geprüft werden, bevor sie gezählt werden. All das dauert. Es gibt zum Beispiel einen gewissen Anteil von provisorischen Stimmzetteln für Wähler die den Wohnort gewechselt haben. Bei den provisorischen Stimmzetteln muss erst überprüft werden, ob die Person nicht doppelt abstimmt hat etc... Die Masse an Briefwahlstimmen überfordert das System, aber das war so erwartet worden.