Einige wenige, aber entscheidende US-Bundesstaaten werden noch ausgezählt – und das Rennen ist durchaus eng. Ein kurzer Überblick:



- In Nevada (6 Wahlleute) hat Biden einen hauchdünnen Vorsprung von aktuell etwa 8000 Stimmen. Neue Zahlen soll es erst am Donnerstagabend deutscher Zeit geben, teilten die Wahlgremien mit.

- In Pennsylvania (20) liegt Trump vorn, doch sein Vorsprung schmilzt: Aktuell trennen ihn von seinem Herausforderer weniger als 200.000 Stimmen. Der Abstand war wesentlich größer, allerdings werden noch Stimmen der mehrheitlich demokratisch wählenden Briefwähler gezählt.

- Auch in North Carolina (15) könnte es eine knappe Kiste werden. Trump liegt hier mit knapp 80.000 Stimmen vorn. Es sind schon etwa 95 Prozent der Stimmen ausgezählt, allerdings könnte sich hier noch etwas verschieben: Der Bundesstaat nimmt bis zum 12. November Briefwahlunterlagen an, die bis zum Wahltag am Dienstag versendet worden sind.

- In Arizona (11) liegt Joe Biden vorn, etwa der US-Sender Fox News hat den Demokraten bereits zum Sieger ausgerufen – beispielsweise im Gegensatz zur "New York Times" oder CNN. Bidens Vorsprung beträgt knapp 70.000 Stimmen. Trump holt derzeit auf.

- Georgia (16) geht nach aktuellem Stand an Trump, doch Biden holt hier immer mehr auf – er liegt nur noch etwa 23.000 Stimmen hinter dem Amtsinhaber. Und auch hier steht vor allem noch die Zählung von Briefwahlstimmen aus.

- Alaska (3) dürfte an Trump gehen. Der Staat wählt traditionell republikanisch, für eine Festlegung wäre es allerdings noch zu früh. Hier sind erst etwas mehr als die Hälfte der Stimmen ausgezählt. Aktuell liegt Trump mit 63 Prozent zu 33 Prozent vor Biden.